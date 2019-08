9000 külastajaga Arvamusfestivali peetakse endiselt vajalikuks

Paides jätkuv seitsmes Arvamusfestival naudib külastajate rohkust. Inimesed leiavad, et festival on huvitav ja vajalik ning Paide on tänu Arvamusfestivalile kogunud tublisti tuntust, mis omakorda mõjutab ka linna majandust.

Jutud Arvamusfestivali väsimisest paika ei pea, sest laupäevalgi jagus kuulajaid-arutlejaid kõikjale. Eileõhtune kultuuriprogramm meelitas Paide kesklinna rohkesti rahvast, sealsamas esimest sünnipäeva pidanud Paide teater oli üllatunud nii suure hulga õnnitlejate üle.

Inimesed, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, peavad Arvamusfestivali huvitavaks ja vajalikuks, tõsi, umbes sama palju oli ka neid, kes kaamera ees oma arvamust avaldada ei soovinud.

"Kuna niisugused pöördelised ajad mõnes mõttes on Eestis, siis on huvitav jälgida, kas on midagi muutunud võrreldes endiste aastatega. Ja ikkagi – millega inimesed tegelevad, mille peale loodavad, huvitav on," rääkis Mart, kes oli festivalile tulnud Jõgevamaalt.

Mardile pakkusid huvi ka keskkonnateemad, aga rohkem ikka üldpoliitiline olukord. "Kuidas me siin Euroopa Liidus edasi oleme ja mis meid ootab. Ja perspektiivid," rääkis ta.

Katre, kes on Paide elanik, leidis festivalilt palju huvitavaid mõtteid, mida kuulata ja kaasa mõelda. "Juba inimeste küsimused on huvitavad. Järjest enam ma ise olen ka mõtlema hakanud keskkonnale. Et mida ise teha selle jaoks, et see roheline pall ikka edasi ilusti säiliks tulevastele põlvedele," ütles ta.

Tallinnast tulnud Jüri märkis, et inimesed peavad saama rääkida, mis neil südamel on. "Ja see on selleks väga hea platvorm," leidis ta.

Kohalikud leiavad, et festival on Paide tuntust tublisti kasvatanud ja see mõjutab ka linna majandust. Paide omavalitsus toetab Arvamusfestivali oma eelarvest 25 000 euroga.

"Toitlustajaid, majutusettevõtjaid ärgitab festival kohti üle vaatama, avama. Ma arvan küll, et see on panus ka ettevõtlusele," ütles Paide turismiinfokeskuse töötaja Piret Sihver.

Külastajaid oli 9000

Seitsmes arvamusfestival tõi Eestimaa südamesse kokku tuhandeid inimesi Eesti eri kogukondadest, teatasid korraldajad.

Kahe päeva jooksul toimus üle 160 arutelu eesti keele tulevikust energiapöördeni ning arvamust sai avaldada mitmel moel, ka lauldes. Aruteludes osales üle 700 kutsutud osaleja ja arutelujuhi ning kahel päeval külastas festivali 9000 inimest.

Festival sai teoks tänu 300 vabatahtliku tööle.