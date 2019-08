Eestis on hakanud vohama saarepuid kahjustav seenhaigus

Üle Eesti on laiemalt hakanud levima saarepuid ohustav seenhaigus, mille tagajärjel kuivavad puud ära. Näiteks Vastseliina piiskoplinnuses on haigestunud üle 160 puu, mis on täielikult kuivanud ja mida ootab mahavõtmine.

"Haigus esineb Eestis laialdaselt. Lahenduseks on see pikemas perspektiivis, et rajatakse segapuistuid, kus on saarepuid vähem, aga kui saari on väga palju ühes kohas, siis aitab ainult haigete puude kiire eemaldamine," rääkis keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialist Tarmo Evestus.

Seenhaigus saare surm ohustab ainult saare puid ega levi teistele puudele.