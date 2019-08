Narvas tuleb taas lavale menuetendus "Kremli ööbikud"

Mullu suvel lubas Tartu Uus Teater, et "Kremli ööbikud" on ühe suve etendus ning Narvas alanud lugu siin ka lõpeb. Kuid lavastus Jaak Joala dramaatilisest eluloost osutus nii menukaks, et suur hulk publikut seda vaatama ei pääsenud ja nüüd kõlavad Joala laulud taas Narvas Joala tänava vabrikuhoovis.

"Jaak Joala läks eestlastele hinge. Mingi aeg möödus sellest, kui Jaagu muusikat nii aktiivselt ei olnud kuuda ja nüüd ta niimoodi tuli väga esile. Ja täpselt samavõrra määrav on ka see koht. Narva sattus praegu niimoodi huviorbiiti kõigile eestlastele ja need kaks asja kokku tagasid sellise edu," ütles lavastaja Robert Annus.

Eelmisel suvel käis Tartu Uue Teatri lavastust vaatamas üle 23 000 inimese. Tänavatel ringi uitavad külalised muutsid Narva paariks nädalaks tõeliseks turismilinnaks. Ka sel aastal on "Kremli ööbikud" Narva teenindajatele suureks väljakutseks.

Etendust "Kremli ööbikud" mängitakse Narvas alates 14. augustist kokku 11 korral. Etendustega samal päeval toimuvad ka Kreenholmi ekskursioonid.