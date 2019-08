Tartumaal Uhtil koguneti potikedraga tutvust tegema

Kedrafesti korraldajate sõnul on paljudes Tartumaa kohtades potikedrad olemas ja maakond ise asub piltlikult öeldes savi mäe otsas. Neid, kes savist päriselt ka midagi teha oskavad, on aga pigem vähe. Kedrafest ongi ellu kutsutud just selle tarvis, et kedral treimise iidset kunsti õpetada ja levitada. Ka esmakordselt potikedraga kokkupuutuva inimese jaoks ei tohiks treimine just ülemäära keeruline olla.

"Lihtsalt on vaja natukene, kes paneks käe külge ja näitaks, et millise kohaga sa surud, et kas sa surud põlvega või sa surud randmega või sa surud sõrmedega, et see kõik tuleks nagu kätte näidata. Ma ise olen kümme aastat iseõppija olnud, aga kui meil inimesed söövad minu treitud nõudest ja kui peo lõpus lähen ja ütlen, et võtke need singirullid kaasa või täidetud munad, siis ikka tihtipeale öeldakse, et mis sa mulle neid mune pakud, anna see kauss parem kaasa, see on nii äge, " rääkis ürituse korraldaja Kai Paks.