Kas teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemine siduda erakorralise pensionitõusuga?

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder toonitas, et teise pensionisamba reform ja erakorraline pensionitõus pole omavahel seotud. Reformierakonna fraktsiooni liige Andres Sutt ütles, et teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemie on sisuliselt senise süsteemi lõhkumine. Tema kinnitusel peavad töötavad inimesed ikka ise pensionipäevadeks raha ei korjama.

Indrek Kiisler