Seeder: erakorralist pensionitõusu ei saa siduda teise samba reformiga

Koalitsioonileppes on lubadus, et teise pensionisambaga liitunud inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist avalduse alusel väljuda ning seda lubav seadusemuudatus võetakse vastu 1. jaanuariks 2020, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne nõupidamise algust ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et erakondade juhtide nõupidamisel arutatakse kõiki aktuaalseid teemasid ning pensionireform on üks neist.

Erakorralist pensionitõusu ja teise pensionisamba reformi omavahel siduda ei saa, ütles Seeder. Mõlemad on koalitsioonileppes kokku lepitud, kuid koos neid ei tehta.

"Teise pensionsambaga liigutakse edasi nii nagu on kokku lepitud. Poliitilised raamid on koalitsioonileppes kokku lepitud. Nüüd käib seaduse välja töötamine. Nüüd on terve rida tehnilisi ja juriidilisi küsimusi, mis vajavad erineval tasemel otsustamist. On asju, mida otsustatakse ametnike ja ekspertide tasemel. On asju, mis vajavad poliitilisi otsuseid. Ja mis puudutab pensioni erakorralist tõusu, siis seda arutatakse koos riigieelarvega, tulenevalt majandusprognoosist, millised võimalused riigil on, millal on võimalik teha erakorraline pensionitõus," rääkis Seeder.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles enne nõupidamise algust, et loodab, et täna leiavad lahenduse need küsimused, mis veel on õhku jäänud.

"See on näiteks ajakava valik, Need on valikud selles küsimuses, kui suurte tükkidena teisest sambast raha kätte saab, et kas mingi summani saab kogu raha korraga või jupitame selle raha kuidagi tükkiseks ära või seal on maksuvõimalused valida. Kas tahame maksureeglitega soodustada või pärssida - need on sellised olulised valikukohad," rääkis Helme.

Helme sõnul võiks pensionireform jõuda kabinetiistungile juba lähiajal.

Erakondade juhid arutavad täna veel ka põlevkivienergeetikat, riigieelarvet ja riigireformi.