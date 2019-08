Tartu Ülikool vangerdab oma kinnisvaraga

Aasta alguses avas uksed Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uus õppe- ja teadushoone ning spordikompleksi laiendus. Uude hoonetekompleksi kolimise tagajärjel jäi tühjana seisma instituudi senine õppekompleks Tartu vanalinnas Jakobi tänaval ehk nn vana võimla. Praeguseks on selgunud, et Tartu Ülikooli järgmiseks suureks ehitus- ja renoveerimisobjektiks on just nimelt seesamune vana võimla, kus plaanide järgi peaks 2021. aasta septembris tööd alustama Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, mis praegu suuremas jaos asub Karlovas.

Jane Saluorg uuris asja.