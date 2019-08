Malevanoored ei tee tööd raha pärast

Ligi 700 õpilasmalevlast ja rühmajuhti kogunes Raplamaale tänavust malevasuve lõpetavale kokkutulekule, et enne kooliaasta algust üheskoos sporti teha ja puhata. Selgus, et rahateenimine polegi õpilasmalevas see kõige olulisem.

Tänavu sai Eestis umbes 50 malevakorraldaja juures tööd 4500 koolinoort, kes aitasid saaki koristada, teha heakorratöid ja olla abiks ka kultuurisündmuste korraldamisel, nagu näiteks Orissaare rühma malevlased.

"Oli füüsiliselt raskemaid töid, näiteks madratsite tassimine, voodite lahtikruvimine. Oli ka lihtsamaid, näiteks koristamine," rääkisid Orissaare rühma liikmed Markus Kohilast ja Helen Tallinnast.

Noorte sõnul tõmbasid neid malevasse uued sõbrad, keskkond, aga ka tore töö, mille eest pisut rahagi saab.

"Tasuta päris ei läheks, aga rahateenimine ei ole üldse maleva eesmärk, see on lihtsalt boonus," kiitis Helen.

Orissaare rühma komandör Marian Salum, kes ise elab Muhus, ütles, et õpilasmalevat juhtida oli puhas rõõm ja kinnitas, et noored on tublid ja tahavad tööd teha.

"Mul ei ole kunagi nii head rühma olnud, kui oli sel aastal Orissaares, täiesti imelised noored! Ei ole keegi ära rikutud, noored on noored. Kui, siis on täiskasvanud ära rikutud. Noored on täiesti geniaalsed," kiitis Salum.

Kuigi malevarühmad tegutsevad paljudes maakondades, siis kõiki malevaid ja rühmi ühendavat organisatsiooni nimega Eesti Õpilasmalev polegi olemas. Sihtasutus Õpilasmalev koondab enda alla vaid Tallinna piirkonna noored, ent korraldab vabariiklikke kokkutulekuid juba 17 aastat.

"Kindlasti oleks sellest võita, kui oleks selline ühisem tegutsemine, kasvõi seadusandluse ja kõige muu sellise korraldusega, et mismoodi alaealiste töökasvatust läbi viia mõistlikumalt ja paremini. Hetkel see nii on, et toimetatakse omaette, aga vähemalt on selline kokkutulek, kus päris paljud malevakorraldajad tulevad kokku üle Eesti ja siin vähemalt näeb ka teisi malevarühmi," ütles SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli.