Vihm taandub reedeks

Põhja-Euroopat jääb katma madalrõhuala ja selle lohk liigub Lõuna-Skandinaaviast Eesti kohale ning loomulikult toob endaga kaasa vihmahooge - öösel põhiliselt saartele, hommikuks jõuab tihedamaid pilvi ka läänerannikule. Päeval on sajuhooge juba laialdasemalt, võib esineda ka äikest. Pärastlõunal muutub saartel, õhtul ka mandri lääneosas taevas selgemaks ning saju võimalus väheneb. Edela- ja läänetuul tugevneb ning läänekaarest saabuv õhumass on pisut jahedam, seega päevased maksimumid jäävad lääne pool alla 20 kraadi, Ida-Eestis on aga veel pisut soojem.

Öö tuleb vahelduva pilvisusega. Hoovihmapilved jõuavad koos äikesega saartele. Mõnel pool on ka udu. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul 3-9, rannikul ja saartel ulatuvad aga puhangud kuni 15 m/s. Õhusooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommikul on Eesti lääneservas pilvisem ja sajab hoovihma. Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm aga veel olulise sajuta. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on ilm vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, pärastlõunal saartel aga saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on homseks päevaks oodata 17 kuni 21 kraadi.

Õhtul Lääne-Eestis taevas selgineb ja ilm on sajuta. Ida pool võib aga paiguti hoog vihma tulla. Sooja on õhtul kuni 18 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva muutub taevas hetkeks selgemaks ja suuremat sadu ei tule, päeval on aga vihmahooge taas laialdasemalt ja sooja on keskmiselt vaid 18 kraadi.

Alates reedest siiski olukord paraneb, ilm on valdavalt kuiv ning leebe lõunatuul kannab Eestisse ka soojemat õhku. Termomeetrinäidud tõusevad valdavalt üle 20 kraadi.