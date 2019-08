USA lükkab Hiina elektroonikale mõeldud uue tariifi 15. detsembrile

Edasilükkamine hõlmab telefone, sülearvuteid, arvutikuvareid, mängukonsoole ning teatud mänguasju, jalatseid ja rõivaid, ütles USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer teisipäeval avalduses.

Lisaks sellele "eemaldatakse tariifinimekirjast teatud tooted tervishoiu, ohutuse, riikliku julgeoleku ja muude asjaolude tõttu ning neid ei taba 10-protsendine lisatariif," lisati teates.

Lighthizer vestles teisipäeval telefonitsi Hiina ametnikega ajal, mil Washington ja Peking proovivad lahendada aina ägestuvat kaubandussõda.

Järgmine telefonivestlus on plaanitud kahe nädala pärast, ütles voliniku kantselei ametnik.

Trump: kaubanduskõnelused Hiinaga olid "väga produktiivsed"

USA president Donald Trump ütles teisipäeval pärast USA ja Hiina läbirääkijate telefonivestlust, et kaubanduskõnelused olid "väga produktiivsed".

"Meil olid Hiinaga väga head kõnelused," lausus Trump. Need olid "väga produktiivsed", lisas ta.

Trump teatas 1. augustil, et kehtestab septembrist tariifi 300 miljardi väärtuses Hiina kaupadele, mis tähendaks, et karistava tariifi all on sisuliselt kogu import Hiinast.

Osapooled pidid pidama kaubanduskõneluste järgmise vooru septembris Washingtonis, kuid suhete halvenemine viimasel kahel nädalal on selle kahtluse alla seadnud.

Trump ähvardas USA vajadusel WTO-st välja viia

Trump ähvardas teisipäeval viia Ühendriigid välja Maailma Kaubandusorganisatsioonist (WTO), kui tingimused ei parane.

"Me lahkume, kui on vaja," lausus Trump juubeldavatele töölistele Shelli keemiatehases Pennnsylvanias. "Me teame, et nad on tüssanud meid aastaid, ning seda enam ei juhtu," lisas president.