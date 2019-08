Teade plaanitavatest muudatustest Venemaalt lahkumise ja Venemaale saabumise seaduses ilmus teisipäeval normatiivaktide portaalis, vahendas Vedomosti.

Ministeeriumi selgituste kohaselt seisnevad muudatused selles, et turistiviisa kestust soovitakse pikendada seniselt ühelt kuult kuue kuuni.

Samuti näeb plaan ette, et turistina Venemaad külastada soovivad välismaalased oleksid vabastatud kohustusest kasutada reisibüroode teenuseid ning omama selle kohta ka turismituuri korraldaja ametlikku kinnitust. Edaspidi piisaks viisa vormistamiseks hotelli broneerimisest. Ministeerium tunnistas selgituses, et senine nõue on takistuseks välisturistidele, kes soovivad Venemaad iseseisvalt külastada.

Dokumendi kohaselt on eesmärgiks, et turismiviisasid puudutavad uued reeglid peaksid hakkama kehtima 2020. aasta aprillist.

Vene võimud alustasid tööd viisarežiimi lihtsustamise kallal pärast 2018. aastal toimunud jalgpalli MM-i, kui Venemaad külastas suur hulk välisturiste. Muudatuste eestvedajaks oli majandusministeerium.

President Vladimir Putin ütles 2018. aasta septembris, et ta ei ole põhimõtteliselt viisarežiimi lihtsustamise vastu, kuid peab kuulama ka teiste spetsialistide nõuandeid. "Mina olen poolt, kuid [välisminister Sergei] Lavrov on vastu," märkis ta siis.