Sajad inimesed on evakueeritud ägedate metsatulekahjude teelt Kreeka Evia saarel. Tuli, mida õhutavad saarel puhuvad tugevad tuuled, ähvardab hävitada nii saare metsad kui ka inimasulad. Tulega võitleb üle 280 tuletõrjuja, 70 päästeautot ja üheksa lennukit.

Nii tuletõrjujad kui kohalikud elanikud on saanud kergemaid vigastusi. Põlengud on tekitanud suurt majanduslikku kahju.

Kuidas tuli lahti läks, pole täpselt teada. Rahva hulgas liigub juba mitmesuguseid vandenõuteooriaid, mida tüdinenud riigiametnikud ümber peavad lükkama. Ilmselgelt on saarel ning mujalgi Kreekas lõõmavad maastikupõlengud seotud sel suvel Lõuna-Euroopat räsinud kuumalainega. Suur osa saarest on looduskaitse all ning tule põhjustatud häving seetõttu eriti traagiline. Tuletõrjujail õnnestus viimasel hetkel hävingust päästa Kontodespoti küla.

"Tuli läks lahti ja võis näha, kuidas see tuleb vasakult ja paremalt ning siis jäi tuli sinna pidama. Põleng oli kogu aeg näha ning ma mõtlesin, kas see jõuab külla või mitte. Õudus! Lapsed ja naised karjusid. Õnneks me pääsesime," meenutas külaelanik Nikos Papadimitriou.

Kolmapäeval oli nädala alguses puhkenud põlenguid tõrjuvail päästjail juba kergem, sest tuul oli saarel veidi vaiksemaks jäänud.

Tiheda männimetsa kustutamine pole siiski lihtne. Evakueeritud on nelja küla elanikud ning ühe kloostri asukad. Tuletõrjujate hinnangul kolmapäeval põlenguid veel kontrolli alla ei saada.

Piirkonnas on välja kuulutatud hädaolukord, Kreeka on palunud abi Euroopa kodanikukaitsesüsteemi raames. Itaalia ja Horvaatia on juba lubanud saata piirkonda neli tuletõrjelennukit.