Nädalavahetus toob suvise ilma

Öösel on Mandri-Eestis taevas selgem ja suuremat sadu ei tule, saartel ja läänerannikul on aga hoogsadude võimalus võrdlemisi suur. Päeval tuleb ka mandril siin-seal lühiajaline vihmahoog, samuti võib olla ka äikest. Puhub üsna tugev edela- ja läänetuul ning õhumass on jahedapoolne.

Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Edela- ja läänetuul puhub 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhusooja on öötundidel 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul võib saartel ja läänerannikul sadada hoovihma, sisemaal on ilm aga enamasti sajuta. Puhub tugev edela- ja läänetuul ning sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub endiselt edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on neljapäevaks oodata 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu poole pilved hõrenevad ja sajuhood jäävad harvemaks, vaid mandril võib mõni üksik vihmahoog veel tulla. Soome lahel on tuul tugev, mujal on aga juba nõrgem. Sooja on siis kuni 18 kraadi.

Reedel tugevneb aga lõpuks kõrgrõhkkonna mõju. Öösel taevas selgineb ja ilm on sajuta. Päeval arenevatest pilverünkadest võib vaid kohati väike vihmasabin tulla.

Üsna sarnane on olukord ka laupäeval. Õhusooja on siis juba üle 20 kraadi ja puhub leebe lõunatuul. Taevas läheb pilvisemaks alles pühapäeva õhtul ja suureneb ka vihmavõimalus. Üldiselt on nädalavahetuse ilm siiski suvine.