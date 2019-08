Idee: õpetajad võiksid hakata vahetama nii kooli kui elukohta

Õpetajate roteerumisprogrammi idee toetub mõttele, et ühiselt kogemusi jagades muutume paremaks. Probleeme, mida seesugune programm lahendada võiks aidata, on haridus-ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi sõnul mitmeid – alustades õpetajate puuduse leevendamisest ning lõpetades näiteks arengumeelsete, avatute ja õnnelike õpetajate n-ö kujundamisega. Jätkab Piret Sapp:

Sapi sõnul võiks roteerumisprogrammi idee olla, et suurendada koostöövõrgustikku, õpetajal oleks võimalus liikuda mingi aeg tööle teise kooli ja saada seal koostöökogemusi.

"Meie mõte on ka see, et see ei peaks olema nii, et põhikooli õpetaja võiks minna põhikooli, vaid miks mitte ei võiks minna põhikooliõpetaja näiteks kutsehariduskooli, ja tegelikult nende kogemuste vahetamise ja õpetamise kaudu saavad pärastka tööandjad tagasisidet, kuidas nende õpetajad on," rääkis Sapp.

Kas ja mis piirides õpetajate ajutised töökohavahetused võiksid toimuda, hakkaks Sapi sõnul sõltuma ilmselt eesmärgist, kuid võimalikud võiksid olla nii maakonnasisesed kui ka näiteks üle-eestilised liikumised, nii pikemaks kui ka lühemaks perioodiks:

"Kui näiteks me tahaksime luua võimaluse, et ka eestikeelsed õpetajad saavad rohkem kogemust vene koolis või vastupidi, siis miks mitte võiks see olla ka täiesti maakondade üleselt nii, et Kagu-Eesti õpetaja liigub Ida-Virumaale või vastupidi," lausus Sapp.

Oma rolli ja ülesanded antaks ka kohalikele omavalitsustele. Kuigi Sapp ütleb, et plaani elluviimine ei nõua palju raha, vaid pigem koostöövõimekust, valmidust ja tahet, siis näiteks peaks omavalitsustel Sapi sõnul olema võimalik pakkuda liikuvatele õpetajatele turvalist mobiilsuspaketti, mis tagaks õpetajale, kes liigub, nii transpordi, majutuse kui muud mobiilsusega seotud vahendid ja võimalused.

Lisaks võiks idee tööd pakkuda ka idufirmadele või eraettevõtetele, seda nutirakenduse RUTIK loomise kujul, mille abil saaks organiseerida õpetajate liikumist erinevate koolide ja piirkondade vahel.

Kui palju või kas üldse plaan ka ühel päeval reaalsuseks saab, on praegu Sapi sõnul vara öelda, kuid see võiks olla üks tulevikusuund. Siiski, põhjalikumalt saab mõte tutvustust ja analüüsi neljapäeval ja reedel toimuvatel ametnike välitööde loometalgutel Tõrva gümnaasiumis.