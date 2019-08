USA tahab Gibraltari poolt kinni peetud Iraani tankerit enda kontrolli alla

Panama lipu all sõitnud ning Iraani naftat transportinud tanker Grace 1 peeti Gibraltari võimude ja Briti mereväe poolt kinni 4. juulil. Tankerit kahtlustati Süüria vastaste sanktsioonide rikkumises. Juhtum tõi kaasa tõsise diplomaatilise vastasseisu Teheraniga ning Briti lipu all sõitva tankeri Stena Impero hõivamise Hormuzi väinas Iraani eriüksuse poolt. Gibraltar on varem andnud mõista, et Grace 1 lastakse vabaks pärast tagatisi, et tankeris transporditav nafta ei jõua Süüriasse, vahendasid BBC ja Yle.

Seniste andmete kohaselt pidi Gibraltar tankeri kolmapäeval aresti alt vabastama, kuid sealsed võimud otsustasid kinnipidamist jätkata pärast seda, kui USA justiitsministeerium esitas taotluse tanker omalt poolt kinni pidada. Gibraltari võimude sõnul põhjendas Washington seda soovi taotlust "mitmete kaalumist vajavate väidetega".

Tankeri kolm meeskonnaliiget lasti aga Gibraltari poolt juba vabadusse.