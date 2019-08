Ratas: minu teada ei ole Vaheriga töösuhet peatatud

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et tema teada ei ole politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust algatanud ja ta ei tea ka, et Vaheriga oleks töösuhe peatatud.

"Mina ei tea, et Vaheri töösuhe oleks peatatud. Minul sellist infot ei ole. Minu teada ei ole tema töösuhe peatatud. Nii mulle kinnitas rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes, et tema (Vaheri - toim.) töösuhet ei ole peatatud," lausus Ratas.

Siseminister Mart Helme ütles neljapäeval ERR-ile, et tema korraldusel algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning tema töösuhe on peatatud alates homsest.