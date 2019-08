Reedel võib päeval sadada, aga õhtu tuleb selge

Hommik on Ida-Eestis selge, lääne pool on pilvi rohkem, aga ilm on enamasti sajuta. Lõunakaare tuul on mandril nõrk, saartel mõõdukas. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Päeval on nii päikest kui tekib pilverünki. Kohati võib hoovihma sadada, äike pole ka välistatud. Tuul on Ida-Eestis nõrk, lääne pool puhub lõunakaare tuul 3 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis, Õhusooja 19 kuni 22 kraadi.

Õhtuks pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ulatub kagutuul 10 meetrini sekundis. Õhusooja 17 kuni 20 kraadi.