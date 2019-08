Tuntud ettevõtja Margus Reinsalu võlausaldajad müüvad tema kinnisvara

"Umbes aasta on Reinsalude perekond olnud kättesaamatu /.../ võlausaldajatele, kes nõuavad tagasi miljoneid eurosid," kirjutab ajaleht.

Leht proovis Margus Reinsaluga asja selgitamiseks ühendust saada nii otse kui tema tuttavate ja pereliikmete kaudu, kuid samuti edutult.

Arvatavasti on üks suuremaid võlgu teisele 1990. aastatel tuntuks saanud ettevõtjale Jaak Roosipuule, kelle nõudel Reinsalu korraldatud presidendi Eesti rahvusvaheliste sõprade kokkutulekupaigana tuntuks saanud Oandu kinnistuid müüaksegi.

Roosipuu ja Reinsalu käisid ligi 1,3 miljoni euro suuruse võla pärast pikalt kohut. Riigikohus otsustas viimaks, et ei võta Reinsalu ja tema firmade kaebust menetlusse. See jõustas ringkonnakohtu otsuse, milles öeldakse, et Roosipuul on igati õigus oma raha tagasi nõuda - nimelt jäi Reinsalu Roosipuule võlgu juba 2013. aastal ning kompromissi käigus pikendati tähtaega 2016. aastani ning vähendati tugevalt ka võlasummat.

Reinsalu selgitas kohtule, et ta oli 2013. aastal lepingut sõlmides sundseisus, sest muidu oleks tema firma KC Grupi vastu esitatud pankrotiavaldus, mis oleks kontsernile hävitavalt mõjunud.

Margus ja Külli Reinsalule kuuluva KC Grupi ja selle kinnisvarahaldusega tegelevate tütarfirmade KC Kinnisvara ja Eesti Fosforiidi majandusaasta aruanded on tükk aega esitamata ning tekkinud on maksuvõlad.