Tõrva politseimajas on korda valvatud sada aastat järjest

Valgamaal Tõrvas asub üks väheseid politseimaju Eestis, kus on korrakaitsetööd tehtud järjepidevalt sada aastat. Hoonel on küll rippunud eri silte, kuid töö sisu on olnud sarnane.

Tõrva politseimaja on küll vana, aga ruumid on renoveeritud ja iga päev alustab siit oma teenistust kaheksa politseiametnikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tõrva valla piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov on selles hoones töötanud 25 aastat. Ta tunneb kohalikku rahvast ja inimesed usaldavad teda.

"Politsei roll on jäänud saja aastaga samaks - inimesi aidata, tegelda nende murede ja probleemide lahendamisega ja olla kogukonna abimees. Muutunud on tehnika, varustus, kuid põhitöö on sama. Ma mõni aeg tagasi vaatasin ajaloolehekülgi ja leidsin, et isegi kuritegevuse tase oli sada aastat tagasi sama, mis tänapäeval. Muutunud on küll kuriteoliigid - tänapäeval enam hobuseid ei varastata. Kogukond on ka sama suur, rahvast on piirkonnas sama palju, kui oli sada aastat tagasi," rääkis Zemskov.

Ega Eestis väga palju saja-aastase ajalooga politseimaju pole. Sel puhul oli õhtupoolikul Tõrvas pidulik rongkäik ja politseimaja kõrval keskväljakul toimus kontsert.

Lõuna prefekt Vallo Koppel on politseimajade võrgustikuga rahul ja leiab, et piirkonnapolitseinikud suudavad hallata ka suuri valdu.

"Piirkonnapolitseinikud on üle Eesti vastavalt rahvaarvule jagatud ära üsna võrdselt. Igal omavalitsusel on vähemalt üks piirkonnapolitseinik. Nii et selline on tänane seis ja ma arvan, et see seis pole sugugi väga kriitiline," lausus Koppel.

Maja ühendab paljude valdkondadega tegelevaid politseinikke.

"Siin töötab piirkonnapolitseinik, kes lahendab väga laia küsimusteringi koostöös kogukonnaga. Siin on võimalus kokku saada noorsoopolitseinikuga. Siin saab teha oma tööd uurija ja siit sõidab välja ka patrull," loetles Koppel.

Patrull, tõsi küll, liigub, kus parasjagu vaja, mistõttu politsei kutsumiseks pole mõtet tulla selle maja uksele koputama, vaid helistada hädaabi numbril.