Nädalavahetuse ilm tuleb suvine

Laupäeval küündib õhusoojus 24 kraadini ja ka pühapäeval on ilm suviselt soe, ainult Lääne-Eestis võib veidi hoovihma sadada.

Saabuv öö on valdavalt selge või vähese pilvisusega ja sajuta, paiguti võib vaid udu tekkida. Tuul on kagust ja lõunast 3-8 m/s ning temperatuur on 10 kraadist mandril 16 kraadini saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on enamasti vähese pilvisusega sajuta ilm. Sisemaal on tuul nõrk, saartel ulatub lõuna- ja kagutuul kuni 9 m/s. Sooja saab 13 kraadi sisemaal kuni 17 kraadi rannikul.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning nõrka hoovihma on rohkem saartel oodata. Lõunakaare tuul puhub 3-8 m/s ja temperatuur küündib 24 kraadini.

Õhtul on mandril pilvi hõredalt ja ilm sajuta, saartel on pilvisem ja võib hoovihma tulla. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ja sooja on 18-21 kraadi.

Pühapäeval ootab suviselt soe päev, kus väikest hoovihma võib vaid Lääne-Eestis olla. Esmaspäev möödub taas hoovihmadega, kuid juba keskpäeval saartelt alates sadu lakkab ning teisipäev tuleb taas selge või vahelduva pilvisusega. Kesknädal toob taas hallima ja vihmasema ilma, kus päevane keskmine temperatuur on samuti madalam.