Venemaal tappis nooruk viis pereliiget ja iseenda

Venemaa uurimiskomitee teatel leiti laupäeval Patrikejevo küla ühest majast ennelõunal 66-aastase mehe, 69- ja 42-aastase naise ning kahe nelja-aastase lapse vägivallamärkidega surnukehad. Pisut hiljem avastati küla lähistelt mobiilsidemasti kõrval 16-aastase nooruki, kes oli tapetute sugulane, surnukeha. "Ühe uurimisversiooni kohaselt õiendas alaealine arved oma pereliikmetega, pärast mida võttis ka endalt elu," teatas uurimiskomitee.

Oblastivõimude esindaja rääkis uudisteagentuurile TASS, et nooruk oli jätnud lahkumiskirja, milles teatas enestapuplaanidest ning avaldas kahetsust, et sugulased jäävad teda leinama. Selleks, et neil ei oleks negatiivseid emotsioone, otsustas ta võtta oma lähedased endaga kaasa, ütles allikas.

Oblastivalitsuse anonüümse ametniku sõnul oli nooruk paljulapselise pere vanim laps. "Ta oli vanim laps. Tänavu lõpetas kümnenda klassi. Koolist sai ta positiivse iseloomustuse," ütles uudisteagentuuriga rääkinud allikas.

Hiljem lisas oblasti kuberneri asetätija Sergei Ljulkov, et nooruk õppis koolis eeskujulikult ning oli huvitatud arvutitest.

Juhtunu asjus algatati kriminaalasi Vene kriminaalkoodeksi paraghrahvi 105 alusel, mis käsitleb kahe ja rohkema inimese, sealhulgas ka laste, tapmist.