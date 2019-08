Sildam: lõppev nädal näitas, et Jüri Ratas oskab valitseda

Milline kokkuvõte teha lõppevast, vahepeal keema läinud poliitikanädalast, küsib ajakirjanik Toomas Sildam nädalakommentaaris. Esiteks, EKRE juhid näitasid, et nad ei oska valitseda. Teiseks, peaminister Jüri Ratas näitas, et tema oskab valitseda. Kolmandaks, Reformierakond näitas, et nemad vist ei taha valitseda.