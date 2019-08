Broadway lavastaja kirjutas muusikali Eesti laulvast revolutsioonist

"Balti kett ja rünnak Toompea lossile ja Tallinna teletorni kaitsmine olid lihtsalt imelised sündmused, mis näitasid rahuliku vastupanu võimu," rääkis USA lavastaja ERR-ile.

Spinosa töötas muusikali kallal paar aastat ja tal oli olemas üldine idee, millest see võiks rääkida. Seejärel kohtus ta iirlasest stsenaristi James Bearhartiga, kellega koos kirjutati valmis kogu lugu.

"See on armastuslugu eestlase ja nõukogude naise vahel. See lugu kandub üle nelja aastakümne, kogu nõukogude okupatsiooni ajalugu on selle taustal ja see liigub ajas edasi-tagasi, et näidata suhte algust, lõppu ja siis teine vaatus selgitab, mis vahepeal juhtus," rääkis muusikali kaasautor Bearhart.

Spinoza sõnul käis muusika kirjutamine interneti vahendusel. "Ma töötasin erinevate muusikaprodutsentidega New Yorgis, Nashville'is ja Los Angeleses. Me tegime koostööd internetis, jagasime palju faile, sõnu, meloodiaid ja me töötasime välja sellise väga ainulaadselt kõlava europopi ja EDM-i seguse muusika," rääkis Spinoza.

Tavaliselt võtab ühe muusikali Broadway lavale viimine aastaid ja Spinosa sõnul on ka "Laulva revolutsiooni" puhul keeruline mingisugust ajaraami paika panna. Praegu on kõige olulisem leida investorid ja produtsent.

Muusikali turundusega tegeleva eestlase Valev Laube sõnul on selge aga see, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis kõige rohkem võidab Eesti kultuur. "Kui nüüd laulva revolutsiooni muusikal jõuaks Broadway lavale, siis oleks tegemist ühe suurima saavutusega siin New Yorgis kui ka maailmas. Tihti peale Broadwayl esitletavad teosed ju samuti viiakse teistesse riikidesse, võetakse üle teiste teatriproduktsioonifirmade poolt," ütles muusikali turundusjuht Laube.

Kokku on "Laulvas revolutsioonis" 22 osatäitjat, kuid kuna läbirääkimised veel käivad, siis ei taha Spinosa avalikustada ühtegi nime. Ta rõhutab vaid, et muusikalis löövad kaasa Broadway veteranid.