Esmaspäeva esimene pool on vihmane

Õhumass püsib Eesti kohal suhteliselt soe ning ida pool võivad päevamaksimumid tõusta veel 25 kraadini.

Teisipäeva öö peaks olema kuivem, kuid päeval võib edelast saabuv madalrõhulohk kanda tihedat sadu üle Eesti kagupoolse osa, samas on ka võimalik, et sajuala Eestisse üldse ei jõuagi. Taevas on enamasti selge ja soojakraade veel üle 20 kraadi.

Kolmapäeval on vihmapilved kindasti kohal ning päevamaksimumid jäävad 20 kraadi juurde.

Neljapäeval väike hoovihmavõimalus kohati veel püsib.