Kolmapäev tuleb vihmane

Hommikul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja valdavalt kuiv. Paiguti võib aga olla udu. Lõunakaare tuul on nõrk ja soojakraade on 11 kuni 18 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Pärast lõunat hakkab mitmel pool sadama hoovihma. Tihedamad sajupilved liiguvad üle Kagu-Eesti ning kohati võib olla äikest. Tuul pöördub edelasse ja läände ning veidi tugevneb. Sooja on päevaks oodata 17 kuni 22 kraadi.

Õhtu on Ida-Eestis pilves ja mitmel pool vihmane. Lääne-Eestis on pilvi vähem ning hoovihma võib sadada vaid üksikutes kohtades. Sooja on siis kuni 20 kraadi.