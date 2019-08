Detailplaneering lubab Endla tänava sotsiaalkindlustusameti hoone lammutada

Tallinna linnavalitsus otsustas tänavu suvel võtta vasti Endla 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille kohaselt saab seal praegu asuva hoone lammutada ning selle asemele ehitada kuni seitsmekorruselise büroo- või ühiskondliku hoone.

Detailplaneeringu algatas Riigi Kinnisvara AS, mille kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper ütles ERR-ile, et tegelikult nad Endla 8 hoonet lammutada ei plaani.

"Riigi Kinnisvara on detailplaneeringut koostamas tulevikuperspektiivi silmas pidades, sooviga väärtustada olemasolevat kinnistut, määrates detailplaneeringuga ära Endla 8 maksimaalse võimaliku hoonestusmahu, aga samas jättes lahti võimaluse rajada sinna kas äri- või ühiskondlik hoone või ka kahe eelpoolmainitud kasutusfunktsiooniga segahoone," selgitas ta. "Tänane seisukoht on, et tulevast hoonestusmahtu oleks võimalik edaspidi kasutada riigi kinnisvara vajadustest lähtuvalt."

Sepper lisas, et sotsiaalkindlustusameti teenindussaal asub hoone esimesel korrusel ning jääb sinna edasi.

Vastu võetud detailplaneeringu seletuskirja järgi on hoone amortiseerunud ja ebaratsionaalne, uusehitise saaks aga teha paremini keskkonda sobiva ja tänapäeva vajadustele vastavana. Endla 8 ja 8a liidetaks üheks krundiks ja uue hoone põhiosa on kavandatud Endla tänava äärde, hoovi poole lisanduks aga t-tähe kujuline tiib.

Võrreldes praeguse hoonega nihkuks uus hoone Endla tänavale lähemale. Tänavapoolses servas tuleks hoonele kuni seitse, Luise tänava poolses servas aga kuni neli korrust.

Juurdepääs krundile tuleks olemasolevate juurdepääsude asukohadest Endla tänavalt. Seejuures on Endla tänava sõiduteed kavas planeeringu kohaselt laiendada, et sinna mahuks ära uus vasakpöörderada. Samas tuleks sõidutee ja kõnnitee vahele puudereaga haljasriba.

Parkimine oleks valdavalt kavandatud hoone keldrikorrusele ja esimesele korrusele. Lisaks tuleks maja sissepääsu juurde jalgrattaparkla.

Detailplaneeringu seletuskirjas nähakse ette, et uue hoone katusekalle oleks kuni 45 kraadi, kuid lubatud on ka lame- või mansardkatus. Välisviimistluseks võib olla kivi, krohv, klaas või puit, keelatud on aga kasutada imiteerivaid materjale. Kaks viimast korrust tuleksid Endla tänava poolt üle viiemeetrise tagasiastega.