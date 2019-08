Aseris protestis kohalik rahvast ususekti vastu

Aseri rahvamajas toimus täna võõrastele silmadele kinnine usukonverents, kus korraldajate sõnul osales 250 usklikku 20 riigist. Korraldaja oli Aseris kanda kinnitanud erinevate usuorganisatsioonidega koostööd tegev usulahk Jumala Otsijate Liikumine, mis asutati Valgevenes 20 aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna - Narva maantee lähedal asuvast mereäärsest Aseri alevikust on saamas usuliikumise keskus, kus usuliikumine on ostnud üle kümne korteri ja muud kinnisvara. Kohalikele usupealinnaks muutumise plaan aga ei meeldi ning täna otsustati tulla tänavale ususeminarist osalejatele sellest teada andma.

Kohalik elaniku Heino Vimbergi sõnul on tegemist pigem äri kui usuga. "Mina ei nimetaks seda usuks, see on äri tegelikult. Usk on ainult kattevari, see on sirm, mille taga tehakse äri. Ju nad, nähes seda, mis siin toimub, et siin asula laguneb, kinnisvara laguneb, otsustasid, et teevad selle pealt äri," sõnas Vimberg.

Pärast haldusreformi läks Aseri Ida-Virumaalt Lääne-Virumaale Viru-Nigula valla koosseisu. Kui Aseri elanikud süüdistavad vallavõime koostöös usuliikumisega, siis vallavanem Einar Vallbaum kutsus osapooli üles rahu sõlmima. Mõistagi aitaks vallavanema sõnul leppimisele kaasa see, kui usumehed omandatud vara aktiivsemalt korrastaks.

"Mina olen neile öelnud, et tehke mõni maja ka korda. Te vaid kogu aeg ostate. Tehke midagi, teil on kogu aeg jutu tasemel. Ja eks jutud tekitavadki probleeme rahva hulgas," rääkis Vallbaum.

Usuliikumise eestvedaja Sergei Šidlovski on kindel, et just tänu neile saab Aserist õitsev usukeskus, kuid selleks on vaja veidi aega, nagu ka selleks, et kohalikud nendega ära harjuksid.

"Minu arvates on Jumal kuulnud Aseris elavate usklike inimeste palveid ja vastas neile. Ka mina ei tea, miks langes meie valik just Aserile, aga see väike alevik hakkas meile meeldima.

Teades häid plaane ja seda, millised võimalused Aserile avanevad, võiks arvata, et Aseril on vedanud. Nii tõlgendaks seda inimene, kes ei usu jumalasse. Minu arvates on Jumal kuulnud Aseris elavate usklike inimeste palveid ja vastas neile. Ka mina ei tea, miks langes meie valik just Aserile, aga see väike alevik hakkas meile meeldima," ütles Jumala Otsijate Liikumise liider Sergei Šidlovski.

Kokku on Aseris ligemale 1200 elanikku. Hoolimata tööpäevast, oli neist usuliikumise vastu protestima tulnud üle 150 inimese.