Verev lemmalts kasvab suurte ja tihedate kolooniatena tõrjudes välja kõik teised liigid ja seega ei tohi seda Himaalaja mäestikust pärit liiki enam kasvatada ka koduaias, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaameti peadirektori möödunud aasta lõpul allkirjastatud vereva lemmaltsa ohjamiskavas on öeldud, et see liik on levinud peaaegu kõikjal Eestis, välja arvatud Saaremaal. Leviala on oluliselt laienenud just viimase kümne aastaga.

Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk ütles, et liik on sisse toodud aednike poolt. "Välimusel ei ole kindlasti midagi viga, sellepärast ta inimene ongi toonud, aga ta võtab lihtsalt ruumi muudelt ära," selgitas Vunk.

Kokku kasvab verevat lemmaltsa Eestis umbes sajal hektaril, eriti suured metsistunud populatsioonid on Viljandimaal. Viljandi valla maadel Viiratsis laiutav koloonia on juba kontrolli alt väljunud.

Viljandi vallavalitsuse majandusnõunik Mati Valli oli üllatunud, et tegemist on nii suure probleemiga. "Siin tekib meil kohe tehnikaga küsimus, mismoodi me seda hooldama hakkame. Kui ta on ohtlike taimede nimekirjas võõrliigina, siis eks me hakkame siis selle tõrjumisega tegelema. Ja ma saan aru, et keskkonnaamet on ka mingid oma sisukohad võtnud," lausus Valli.

Keskkonnaamet soovitab vereva lemmaltsa kasvatamisest koduaias loobuda ja taime väljarohimisel mitte visata seda metsa alla, kus see jõudsasti levima hakkab.

Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk rääkis, et verev lemmalts tuleks välja rohida, ära kuivatada ja lasta ära komposteeruda.

Kuna riik maaomanikele kohustust see liik hävitada pannud pole, soovitab keskkonnaamet seda teha omaalgatuse korras, kuigi selleks töö korraldamiseks keskkonnaametil raha pakkuda pole.

"Kuid alati on võimalik kas kohalikul omavalitsusel või mingil algatusgrupil, MTÜ-l või külaseltsil taotleda raha keskkonnainvesteeringute keskuselt. Sest ohjamiskava on olemas ja see näeb, ette, et sellega on vaja tegeleda," ütles Vunk veel.

Keskkonnaamet palub vereva lemmaltsa kasvukohtadest teatada aadressil info@keskkonnaamet.ee.