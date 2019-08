Uurimismeeskond külastas Titanicu vrakki

Titanic asub 3,8 kilomeetri sügavusel merepõhjas ning viimati käidi laevavraki juures 15 aastat tagasi. Uurimismeeskonna sõnul halveneb vraki seisund kiiresti. Oluline osa laevast on tänaseks juba kokku varisenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uurimismeeskonna liige Victor Vescovo ütles, et teda üllatas kui suur vrakk oli.

"See on tõeliselt suur vrakk. Ma ei olnud täielikult valmis selleks, kui ulatuslik see oli. Ja kui see sonari ülesvõttelt nähtavaks tuli, siis oli see tõesti muljetavaldav. Oli tõeliselt erakordne seda kõike näha," rääkis Vescovo.