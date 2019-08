Neljapäeval ootab ees vahelduva pilvusega, kuid soe ilm

Neljapäeval on oodata vahelduva pilvisusega, aga sooja ilma. Temperatuur tõuseb kuni 22 kraadini.

Hommikul on taevas vahelduvalt pilves, kuid enamasti on ilm sajuta. Vaid põhja pool võib olla lühiajalist saju. Puhub edelatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, sooja on oodata 11 kuni 16 kraadi.

Päev tuleb taaskord vahelduva pilvisusega, siin-seal lühikeste hoovihmadega, kuid mõneti võib äikestki olla. Tuul on valdavalt läänest 6 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuuri maksimum küündib 22 kraadini.

Õhtul on taevas selgem ja ilm enamasti sajuta. Tuul on ikka läänest ja edelast 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 18 kraadi.

Nädalavahetusel ootavad ees aga päikesepaistelised päevad.