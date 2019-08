Fidel Castro krokodill hammustas Stockholmi peol meest

Äpardus juhtus seetõttu, et üks 80-aastane mees oli läinud kõnet pidades krokodillibasseinile liiga lähedale. Rääkides toetas ta käe hooletult basseini servale ning kuigi akvaariumi juhataja Jonas Wahlström jõudis veel hüüda "Stopp!", oli juba liiga hilja, vahendasid Yle, CNN ja BBC.

"Üks krokodillidest ajas end püsti ning haaras hammastega mehe käest kinni," meenutas Travellers Clubi kohaliku haru juht Claes Lindberger.

Vanahärra karjus, et ei saa kätt lahti ning krokodill ajas oma lõuad uuesti laiali alles siis, kui keegi teda harjavarrega taguma hakkas. Intsident kestis kokku umbes 10 sekundit.

Kiirabi saabumiseni seoti hammustada saanud mehe haav laualinade abil kinni. Õnneks oli klubi liikmete seas lausa kolm arsti ning seega halvimat suudeti ilmselt vältida. Mees viidi haiglasse ning oma kätt ta ei kaota.

Travellers Clubi liikmeks on ka Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf, kuid tema sellel peol kohal ei olnud.

Skanseni akvaariumis on kaks krokodilli, kelle reis mööda maailma sai alguse juba 1970. aastatel.

Kommunistliku Kuuba juht Fidel Castro kinkis need 1978. aastal riikidevahelise sõpruse märgiks Nõukogude Liidu kosmonaudile Vladimir Šatalovile. Pärast seda, kui krokodillid juba ohtlikult suureks kasvasid, kinkis Šatalov nad omakorda Moskva loomaaiale. Meedia väitel mängis selles olulist rolli ka see, et Šatalovi abikaasal sai korteris elavatest roomajatest kõrini.

Moskva loomaaiast jätkus reis 1981. aastal Stockholmi, sest Moskvas polnud sel hetkel nende jaoks ruumi. Ring sai nö täis neli aastat tagasi, kui Wahlström viis krokodillipaari - Castro ja Hillary - 10 järeltulijat omakorda Kuubale.

Skanseni akvaarium kinnitas, et uurib võimalusi külastajate julgeolekut suurendada ja edaspidi selliseid juhtumeid vältida.

Kuuba krokodilli (Crocodylus rhombifer) näol on tegu ohustatud liigiga. Kuigi ta on krokodillide seas kesmisest väiksem, on tegu samas suhteliselt agressiivse ja kiire liigiga.