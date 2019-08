"Alates pühapäevast on sajuta ja seda kolmapäevani ka, neljapäeva päeval võivad tekkida vihmahood," ütles ERR-ile sünoptik Taimi Paljak.

Pühapäeval jääb temperatuur 20 kraadi ringi, taevas on selge ja päikeseline. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Paljaku sõnul on öö jahe, 6 kuni 7 kraadi sisemaal.

Esmaspäeval on samuti päikseline ilm, päevane õhutemperatuur on 23 kuni 25 kraadi ja puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 m/s. Öine õhutemperatuur on 10 kraadi ringis.

Teisipäeval ja kolmapäeval võib päevane õhutemperatuur kerkida isegi 27 kraadini. Ilm on küll sajuta, kuid võivad tekkida pilverüngad. Päevane õhutemperatuur on 25 kuni 27. Teisipäeva ja kolmapäeva öösel tõuseb temperatuur üle 10 kraadi.

Neljapäeval võib Paljaku sõnul temperatuur püsida sama, mis kolmapäevalgi, kuid oodata on vihmahooge ja on ka äikese võimalus ning tugevneb tuul.

Paljaku sõnul peaks praeguse pildi järgi uuesti ilm jahedamaks minema järgmisel nädalavahetusel. Samuti ütles ta, et pikaajalised prognoosid ei pruugi paika pidada.

Tuleva nädala lõpus on vihmahoogude võimalus suurem, kuid laussadu ei prognoosita.