Reede toob Põhja-Eestisse vihmahood, lõuna poole suvesooja

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb. Kesköö paiku jõuavad saartele vihmahood ja liiguvad edasi mandrile. Puhub edelatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne- ja Põhja-Eesti pilvisem ja sajab hoovihma, Eesti ida- ja lõunaosas on pilvi hõredamalt ja ilm sajuta. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 11-15, saartel kuni 17 kraadi.

Päeval on pilvisem Eesti lääne- ja põhjaosa. Sajab hoovihma. Suurem osa Lõuna-Eestist on veel sajuta. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhusooja 18-21, Lõuna-Eestis kuni 23 kraadi.

Õhtul laieneb sajupilvede serv üle Kesk-Eesti, üksnes lõunaserv ja kagunurk peaks kuivana püsima. Puhub tugev edelatuul, puhanguid sisemaal 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.

Laupäeva öösel liiguvad üle Eesti vihmapilved ja lõõtsub tugev läänekaaretuul. Hommikuks sajud hõrenevad ja päeva peale muutub taevas selgemaks.

Edasi on ainuvalitsejaks kõrgrõhkkond, mis hoiab ilma kuiva.

Pühapäeva öö on selge ja üsna jahe, päev vaikne ja päikeseline, sooja kraad kuni kolm üle 20.

Esmaspäeva öö on pisut mahedam, 10 kraadi ümber, päev näitab päikest ja soojanivoo kerkib 25 kraadi alla.

Teisipäev jätkab sajuta ja suvise soojaga.