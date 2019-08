Muinsuskaitse all olevaid meditsiini- ja sotsiaalhoolekandeasutusi on kulukas nüüdisajastada. Seetõttu peavad eakad või liikumispuudega patsiendid mitmel pool leppima näiteks treppidel turnimisega, sest lifti ei ole. Selliseks näiteks on Ida-Tallinna keskhaigla, kus muinsusobjekte on mitmeid.

Tõnismäe polikliinik on ehitatud enne sõda – nägus kõrgete lagede ja laiade treppidega ehitis. Vanemate patsientide jaoks on siin iseloomulik see, et arsti juurde annab ronida – puudub lift.

"Siin on neli korrust – see on nagu oma viis või kuus korrust. Sest siin on ju kõrged laed – see on eelmise Eesti aegne maja. Nii et raskusi on," ütles polikliiniku külastaja Milvi.

Tõnismäe polikliinik on osa Ida-Tallinna keskhaiglast ning ainult üks mitmest muinsuskaitse alla kuuluvast ehitisest. Ravi tänaval on kuus sellist.

Enne sõda valminud peahoone ülemisel korrusel käib kapitaalremont. Seal on kõik Tallinna linna muinsuskaitsega kooskõlastatud. Selles majas on liftid algselt olemas. Aga mis siis, kui neid siin poleks – nagu Tõnismäe polikliinikus?

"Seal, kus lifte ei ole muinsuskaitse aluses hoones, seal meil täna neid ei ole ka. Miks? Üks asi on asukoha leidmine neile, ja eks lift on üks kallimaid asju majas," ütles Ida-Tallinna keskhaigla haldusjuht Kalle Müts.

Odavam oleks ehitada lift hoone välisseinale. Ent muinsuskaitselise maja välisilme muutmine ei pruugi saada kooskõlastust.

Tallinna linnaplaneerimisameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et keskhaigla pole esitanud projekti Tõnismäe polikliinikule lifti ehitamiseks. Kui esitavad, siis seda arutatakse.