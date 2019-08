Bolsonaro on valmis saatma armee Amazonase põlenguid kustutama

Brasiilia president Jair Bolsonaro ütles reedel, et üks võimalus võidelda Amazonase vihmametsi laastavate tulekahjudega on saata kustutustöödele sõjaväelased.

Bolsonaro avaldus tuli peale maailma liidrite järjestikuseid avaldusi, kus väljendati sügavat muret Amazonase põlengute tõttu ning rahulolematust Brasiilia võimetuse suhtes olukorraga toime tulla.

Mures ja rahulolematute riigipeade hulgas on teiste seas USA president Donald Trump ja Pransusmaa president Emmanuel Macron. Viimane on süüdistanud Bolsonarod valetamises, kuidvõrd Brasiilia president on kliimamuutuste mõju seni eitanud.

Bolsonaro on süüdistanud metsatulekahjude süütamises keskkonnaorganisatsioone, kuid reedel teatas ta, et kutsub kokku valitsuskabineti, et leida olukorrale lahendus.

Kui ajakirjanikud küsisid Bolsonarolt, kas on võimalik, et ta saadab kustutustöödele sõjaväelased, vastas president, et nii see tõenäoliselt läheb, vahendab Reuters.

Brasiilia põllumajandusminster Tereza Cristina Dias aga teatas, et Brasiilia saab põlengutega hakkama ning et muu maailm on olukorrale ülereageerinud.

"Olukord on murettekitav, kuid minu arvates peaksid kõik väheke maha jahtuma. Amazonas on tähtis, Brasiilia teab seda, ja Brasiilia kannab Amazonase eest hoolt," ütles Dias ajakirjanikele.