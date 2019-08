Pärnu haigla valiti parimaks välistudengite praktikakohaks

Pärnu haiglas praktiseerivad Tartu ülikooli ning Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkooli õppurid, samuti Pärnumaa kutsehariduskeskuse IT-valdkonna õpilased. Haigla mitmesaja praktikandi ja residendi hulgas moodustavad välistudengid väikese osa, aga kuna just neil on Eestis raske praktikakohti leida, peab tööandjate keskliit selles valdkonnas tehtut väga oluliseks.

"Ja seepärast juba neljandat aastat me tõepoolest täname ja tunnustame neid tööandjaid, kes tagavad praktikakohti. Ja teist aastat tunnustame neid tööandjaid, kes tegelevad väga süsteemselt ja läbimõeldult ka välistudengitega. Aga ma usun, et see on ka töötajale endale päris huvitav väljakutse, et tegelda ka välistudengitega, praktiseerida keelt, näha teise kultuuritaustaga inimesi," ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Praktikajuhendajatele pole noortega tegelemine koormav lisatöö, seda tehakse suure rõõmuga.

"Igal noorel inimesel – nüüd ma räägin enda eest praegu – on olemas see pauer või tahe õpetada oma kolleegi, kellest tulevikus tulebki see inimene su kõrvale. Välisüliõpilaste puhul on see teisiti, nemad küll ilmselt päris Pärnu haiglasse tööle ei tule. Küll aga noorte tudengite puhul on see, et ikkagi tunned iseennast selles protsessis ära. Tekib tunn, et tahaks teha talle paremini, kui minul endal tookord läks," rääkis naiste- ja lastekliiniku ülemämmaemand Jelena Laanemets.

Naiste- ja lastekliiniku vastutav ämmaemand Heivi Kiviselg aga ütles, et praktikandid on suureks abiks.

"Me ju kasvatame endale järelpõlve. Selles mõttes ma arvan, et see on ikkagi meile ka rõõm," lausus ta.