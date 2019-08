Fotod: Lüübnitsa sibula- ja kalalaada müüjad kiidavad tänavust saaki

Lüübnitsas toimub 20. sibula- ja kalalaat ning müüjad ütlevad, et tänavune sibula-aasta on olnud väga hea.

Saak on suur ja tänu sellele ka hind võrreldes eelmise aastaga soodsam - kaks eurot kilogrammi eest.

Laat on kohalikele võimalus oma kaubast lahti saada. Läbi kahe päeva on olnud väga palju külastajaid.

Selleks, et ära tunda just Lüübnitsa sibulat, on tänavuse aasta küla elanikud välja töötanud Lüübnitsa logoga kolme sibulat kujutava sildi. See silt on küljes vaid kohalikul tootel.