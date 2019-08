Pühapäeval Tallinna lauluväljakul toimunud Jäätisepeol osales 11 kodu- ja välismaist jäätisetootjat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal siinsele turule jõudnud Leedus toodetavatest Dadu jäätistest on kõige populaarsem nende musta värvi jäätis. Dadu, nagu mitmed teised jäätisetootjad, ei kasuta värvi või maitseomaduste saavutamiseks sünteetilisi aineid.

"Kuna see on ilmselt igal pool kaamerates ja reklaamimaterjali peal on just must jäätis, aga kindlasti kõik Moonlight jäätised ja soolakaramell on ka see, mis läheb hästi. Kuna Dadu ei ole kaua turul olnud, siis selline uuemat sorti jäätis on kindlasti midagi, mis äratab huvi inimestes," rääkis Dadu müügispetsialist Enn Karin.

Aastakümneid turul tegutsenud Eesti kapitalil põhineva Balbiino jäätistest eelistatakse nii klassikalisi kui omapärasemaid maitseid.

"Eestlaste lemmik on rummi-rosina jäätis ja siis šokolaadijäätised," nentis Balbiino edasimüüja Svetlana Valberg.

Küsimusele, kas ka omapäraseid maitseid võetakse, vastas ta järgnevalt: "Ikkagi piparmündi oma on laste lemmik ja pistaatsia on rahva lemmik."

Tavajäätiste kõrval oli festivalil märgata mitmeid gelato ehk itaalia jäätise tootjaid. Gelato on oma maitselt intensiivsem ja konsistentsilt tihkem.

"Paljud kliendid, kes seda gelatot maitsevad, ütlevad pärast, et jäätis enam nii väga ei kõnetagi. Gelato võidab kiiresti inimeste südamed," lausus Robert's Coffee Gelato Factory turundusjuht Liisa Kolosov.

Ka gelato puhul on inimeste maitseeelistused seinast seina. "Väikesed lapsed vaatavad silmadega, mis on kollane ja roosa, siis mango ja maasikas lähevad, täiskasvanud... meie gelatodest on kindlasti kõige populaarsem pistaatsia ja kaneelisaia oma," selgitas Kolosov.