Haapsalus kogunesid kristlikud mootorratturid

Omavahel võivad põimuda huvid, mis esmapilgul ei tundu üldse sarnased. Näiteks religioon ja mootorrattad. Soomes 1980. aastal loodud kristlaste mootorrattaklubi Gospel Riders liikmeskond on kasvanud tuhande inimeseni. Paarkümmend neist käisid koos eestlastest klubikaaslastega sellel nädalavahetusel Läänemaal motomatkal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gospel Riders liikmed on mootorratturid, kes lähtuvad oma elus kristlikest põhimõtetest. Haapsalu toomkirikus ootas neid õhtupalvusele Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Tiit Salumäe.

Motoklubi liige Tapio Kyllönen ütles, et esmapilgul võib nende välimus võõraid natuke ehmatada, kuid reeglina ollakse mootorratturite vastu sõbralikud.

"Sõltuvalt sellest, kas nad tunnevad meie sümboolikat või mitte, mõned lähevad kaugemale, teised tulevad jälle lähemale ja ütlevad, et hoolimata teie sümboolikast olin ma piisavalt vapper, et teie juurde tulla," ütles ta.

2008. aastal laienes Gospel Riders Iisraeli, Hispaaniasse ja Eestisse. Kui Soomes on liikmeid ligi tuhat, siis Eesti klubis on neid märksa vähem ehk seitse.

"Meid oli rohkem, aga meie klubi läks kaheks. Ühed siis liitusid ühe teise klubiga, mitte pahanduse pärast, aga lihtsalt nemad tahtsid tõsisemalt sõita, aga meie motoklubi koosneb enamasti pastoritest ja see ei võimalda alati kokku saada, sest on erinevad teenistused. Nii et, jah, meie oleme nagu hobiklubi," ütles Gospel Riders Estonia president ja mootorrattapastor Guldar Järve.

Järve ütles, et kõige eredamalt on tal klubi üritustest meeles koos motoklubiga MC39 Tartumaal Äksi kirikus korraldatud motohooaja avamine.

"See on sihuke hästi põnev, et karvased ja sulelised, neid on terve kirik täis ja mootorrattad on ümber kiriku ja see on ikka selline vapustav ja vägev teenistus. See on niisugune ere sündmus, mis alati nagu tõstab su enesetunnet terveks selleks hooajaks kohe," rääkis Järve.

Lisaks Haapsalule seiklesid Gospel Riders liikmed sellel nädalavahetusel veel Nõval ja Lääne-Nigulas.