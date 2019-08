Inglise liikluspolitseinikud kohtusid ebatavalise sõiduvahendiga.

Bedfordshire'i, Hertfordshire'i and Cambridgeshire'i krahvkondade liikluspolitseinikud oli tegemas tavapärast kontrolli maanteel M25, kui nad märkasid sõidukit, mis oli korrakaitsjate sõnul "erakordselt ebatavaline sõiduvahend", vahendasid BBC ja Iiri ringhääling RTE.

Sõidukile tehti rutiinne kontroll, mille lõpuks olid politseinikud sunnitud veenduma, et isetehtud auto oli teekõlbulik ja omanikul oli luba sellega avalikel teedel sõitmiseks. Seega polnud ühtegi seaduslikku põhjust, miks oleks pidanud auto juhil edasi sõitmist keelama.

Sellest hoolimata pole patrullpolitseinikud endiselt veendunud, et nad teavad, "mis asi see on". Üks liikluspolitseinik tunnistas, et tegu on kõige ebatavalisema sõidukiga, mida ta oma 26 aasta pikkuse karjääri jooksul peatanud on.

"Sõiduk püsis ülejäänud liiklusega samal kiirusel ning teistele liiklejatele see mingeid takistusi ei tekitanud. Omanik tegi selgeks, et on täitnud kõiki ohutusreegleid ning ka kindlustus, tehnokontroll ja maksud olid korras," kommenteeris liikluspolitseinik Stephen Andrews.

Politsei pressiesindaja selgitas hiljem, et sõiduk oli ametlikult registreeritud kui mootorratas, mille ümber on klaaskiust ja plastikust kest.