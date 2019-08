Meedia: Trump soovitas orkaanide vastu tuumapommi heitmist

USA president Donald Trump on korduvalt pakkunud välja visata orkaanidele tuumapomm, enne kui need Ühendriikides maismaale jõuavad, kirjutas uudisteportaal Axios pühapäeval.

Trump küsis näiteks ühe orkaanibriifingu ajal, kas oleks võimalik takistada Aafrika rannikul moodustuvaid orkaane, visates tormisilma tuumapommi, kirjutas Axios, täpsustamata, millal kohtumine aset leidis.

Väidetavalt ei ole see esimene kord, kui president säärase ettepanekuga välja tuleb. 2017. aastal küsis Trump kõrgelt ametiisikult, kas administratsioon ei peaks orkaane pommitama, et need maismaale ei jõuaks.

Allikate sõnul kerkis Trumpi "pommitage orkaane" idee esile tema ametiaja esimesel aastal ning mingit edasist hoogu see plaan ei saanud.

Valge Maja teatas päringu peale, et nad ei kommenteeri eravestlusi, mida president oma julgeolekuametnikega pidas või ei pidanud.

Idee orkaanide vastu tuumapommi kasutada pärineb president Dwight D. Eisenhoweri ajastust, mil üks valitsuse heaks töötav teadlane selle välja käis. Hiljem on see idee teadlaste poolt korduvalt ümber lükatud ning on mainitud ka USA administratsiooni infolehel, kus on kirjas ilmastikku puudutavad müüdid, mis tegelikkuses paika ei pea.

Lisaks sellele, et tuumapomm ei suudaks orkaani peatada või selle kurssi muuta, seisneb oht ka radioaktiivsuses ning sisuliselt rikuks see ka tuumakatsetusi puudutavaid rahvusvahelisi leppeid.