Viljandimaa üks suuremaid tööandjaid AS Toom Tekstiil sai uued omanikud, kes kavatsevad jätkata Viljandis ja Abja-Paluojas nii Eesti turule kui ka ekspordiks mõeldud tekstiil- ja mööblitoodete valmistamist.

Eelmise nädala lõpus allkirjad saanud tehinguga müüsid Toom Tekstiili senised aktsionärid Illimar Toom ja Innar Susi neile ettevõtete kaudu kuulunud enamusosaluse. Ostjaks on Smart Production Nordic OÜ, kes koondab gruppi pikaajalise tootmis- ja tekstiilitööstuse kogemusega investoreid. Tehingut rahastab Coop Pank.

Ettevõtte ostnud investorite gruppi esindab alates tänavu maist Toom Tekstiili tegevjuhina töötav Vahur Roosaar, kes jätkab pärast tehingut ka ettevõtte juhatuse esimehena.

Viljandist pärit Roosaar töötas Toom Tekstiilis ka aastatel 2001-2002. Lisaks Roosaarele hakkab Toom Tekstiili juhatusse kuuluma ka Peep Armväärt, kes on samuti varasemalt pikaajaliselt Toom Tekstiilis töötanud.

Toom Tekstiili asutaja Illimar Toom põhjendas ettevõtte müüki sooviga keskenduda teistele tegevustele.

"Toom Tekstiili vastu tundis huvi mitu võimalikku ostjat ja valiku tegemisel sai määravaks ennekõike ostjate visioon," lausus ta. "Müügi eeltingimuseks oli meie poolt, et tootmist Viljandis ja Abja-Paluojas ei lõpetata ning sellise kinnituse on uued omanikud andnud."

Roosaare sõnul ei ole plaanis ettevõtte tegevuses järske ümberkorraldusi teha, kuid teatud uuendused on tootmises ja müügis vajalikud.

"Meie eesmärk on paari aastaga ärimahtusid kahekordistada ja muuta Toom Tekstiil kasumlikumaks. Lisaks tänastele äridele tahame keskenduda ka suuremat lisandväärtust loovatele toodetele ja klientidele. Loomulikult nõuab see edasisi investeeringuid nii tehnoloogiasse, arendusse, inimestesse kui ka protsessidesse. Eesti tootjatel võib olla keeruline konkureerida globaalse masstootmisega, kuid meie võimalus on kasutada ära siinseid tugevusi: toota kvaliteetsemalt ja targemini," rääkis ta.

Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata.

Toom Tekstiil annab tööd 230 inimesele. 2018. aastal oli ettevõtte käive 13 miljonit eurot. Ettevõtte peamised turud on Saksamaal, Austrias, Soomes, Eestis ja Leedus.