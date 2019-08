Sindis tuli maa seest välja rohkem kui poole sajandi vanune ajakapsel

Sindis vana koolihoone lammutamisel leiti toonaseid ajalehti ja münte sisaldav ajakapsel, mis pandi koolimaja vundamenti nurgakivi panekul 11. juunil 1962. Ajalehed on säilinud ülihästi, kopikad aga on oksüdeerunud.

Peale ajalehtede ja müntide sisaldab kapsel ka akti, kus on kirjas, et see on koostatud suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 45. aastapäeval Sindi töölisnoorte keskkooli nurgakivi panekul. Üles on loetud kõik sündmusest osavõtjad, tähtsad parteitegelased, aga ka ehitajad, samuti need, kes selle kooli juba lõpetasid, sest alustati Sindi 1. detsembri nimelise vabriku hoones.

Tore oli heita pilk toonastele ajalehtedele Noorte Häälele ja Rahva Häälele, Pärnu Kommunistile, Pravdale ja Sovetskaja Estoniale. Lugeda polnud neis lehtedes suurt midagi. Esiküljed olid sarnased, sest kui partei poolt tuli deklaratsioon, pidid selle avaldama kõik. Aga oli ka näiteks ristsõna ja õige pisut fotosid. Muuseumile on selline materjal väga teretulnud.

"Et niivõrd huvitavaid asju tuleb välja – 1962. aasta juunist ajalehed, raha. Ja mis kõige toredam, õhtukeskkooli õpilaste nimekiri täies koosseisus, kes lõpetasid 1962. aasta kevadel oma klassi," rääkis Sindi muuseumi töötaja Kiki Pärnpuu.

Peatselt, tõenäoliselt juba järgmisel nädalal pannakse ajakapslist leitud materjalid Sindi muuseumis välja ja siis on kõigil võimalik neid vaatama tulla. Kindlasti on neidki, kellel on lootust 57 aasta vanustest dokumentidest enda või oma lähedaste nimi leida.