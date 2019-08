Teisipäeval tõuseb õhutemperatuur üle 25 kraadi

Järgnevad päevad on soojad ning vihma oodata ei ole. Sooja ilma on oodata ka kooli alguseks.

Ööl vastu teisipäeva on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Küll aga tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7, põhjarannikul öö hakul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Teisipäeva hommik on õhukese pilvekihiga, aga sajuta. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval püsib õhuke pilvekiht taevas, aga ilm on ikka kuiv. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtul muutub lääne pool taevas selgeks, ida pool on õhukest pilvekihti, aga sadu sellest ei tule. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Kolmapäeva ja neljapäeva öö on selge, päevad enamasti päikeselised. Öine temperatuur on üle 10 kraadi, päevasoe kerkib 26 kraadini.

Reedel riivab Läänemere ümbrust madalrõhulohk ühes vihmapilvedega. Aga juba õhtuks peaksid sajuhood Peipsi poole taanduma. Pilvisemal päeval on sooja veidi vähem.

Nädalavahetuseks taastab kõrgrõhkkond ülekaalu ning pakub taas päikest ja suvist sooja.