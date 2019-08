Rahandusministeeriumis on valmimas välismaise renditööjõu topelt-maksustamist vältiva tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Nii Tööandjate Keskliit kui ka Kaubandus-Tööstuskoda on ühte meelt, et eelnõu on puudulik. Margitta Otsmaa