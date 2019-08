Texase relvapoes oli "tagasi kooli" sooduskampaania

Houstoni lähistel Katy linnas asuv Boyert Shooting Center alustas kampaaniaga vähem kui kaks nädalat pärast massitulistamisi El Pasos ja Daytonis, vahendasid KTRK ja Huffington Post.

"Tagasi kooli soodushinnad 13.-18. augustini. Tulirelvade hinnad kärbitud kuni 50 protsenti," seisis välireklaamil, millest tehtud foto levis laiemalt ka sotsiaalmeedias.

Kohalik elanik Michelle Simons, kes saatis foto välireklaamist telekanalile KTRK, tunnistas, et oli relvapoe sõnavalikust šokeeritud.

"See oli nii jahmatav. Nagu, et kas ma tõesti nägin seda?" meenutas Simons, kelle abikaasa töötab õpetajana. "Mis on koolil pistmist tulirelvade ostmisega. Ma loodan, et see oli lihtsalt nagu silmatorkavalt järelemõtlematu."

Boyerti relvapood kommenteeris, et kampaania mõtteks oli tunnustada ja tänada haridustöötajaid.

"Meil on sõpru ja pereliikmeid, kes on õpetajad, ning meie viis pöörduda ja aitäh öelda on pakkuda suvist koolituste, tulirelvade ja lisaseadmete soodustust," seisis relvapoe teadaandes.

Paljusid kriitikuid aga relvapoe selgitused ei rahustanud ning nad pidasid reklaami sõnastust endiselt ebasobivaks.

Nimetatud laskekeskus ja relvapood on varemgi hea maitse piire kompavate reklaamidega silma paistnud.

Kui eelmisel aastal lõpetas Dick's Sporting Goodsi poekett Florida koolitulistamise järel tulirelvade AR-15 müügi, tuli Boyerti keskus välja kahemõttelise sõnamänguga "We're not all Dicks. We still sell ARs".