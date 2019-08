Tegemist on esimese niivõrd suure teosega, mille keeleviis on korraga heaks kiidetud kõigis kolmes riigis ehk Soomes, Rootsis ja Norras, kus põhjasaami keelt ametlikult räägitakse, vahendas Yle.

Tõlketöö valmimist tähistatakse pühapäeval 1. septembril Utsjoki vallas toimuval jumalateenistusel. Soome evangeelne luterlik kirik kasutab uut piiblitõlget sellest päevast saadik ametlikult.

Utsjoki jumalateenistusel osalevad ka Soome luteri kiriku peapiiskop Tapio Luoma ja Oulu piiskop Jukka keskitalo. Jumalateenistuse alguses annavad tõlkijate esindajad uue piibli pidulikult üle.

"Uus piiblitõlge on märkimisväärne samm Põhja piiskopkonna ja saamide kodupiirkonna jaoks. Kaasargne piiblitõlge loob uusi võimalusi saamide kirikuelu ja saamide identiteedi tugevdamise jaoks. Sellel on nii keeleline kui ka kultuuriline tähendus Euroopa ainsale põliselanikest rahvale," märkis piiskop Keskitalo.

Uut tõlget saab lugeda Soome piibliseltsi veebilehel ja Piplia-rakenduse kaudu. Veebiaadressil biibbal.fi on lisaks piiblile põhjasaami keeles ka ülejäänud tekstiline osa.

Uus piiblitõlge on ligi 20 aastat kestnud põhjamaise koostöö tulemus. Projekti keeleteadusliku juhina on tegutsenud Oulu ülikooli saami keele emeriitlektor Tuomas Magga.

"Erinevalt suurtest keeltest pole põhjasaami keelel olnud ühtset kirjakeelt. Uus piiblitõlge on esimene suur tekst, mille keel on heaks kiidetud kõigis kolmes riigis, kus seda räägitakse," rõhutas ta.

Põhjasaami keel on uurali keelkonda kuuluv saami keel, mida kõneleb umbes 30 000 inimest Soomes, Rootsis ja Norras. Tegemist on kõige levinuma saami keelega ning muude saami keelte oskajate arv on oluliselt väiksem - leviku poolest on teisel kohal Lule saami keel umbes 2000 kõnelejaga.