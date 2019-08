1990-ndatel viisid metallivargad laeva veest väljaulatuvad osad ära. Kõike nad siiski kätte ei saanud ja nii tuli Vändra meestel nädalapäevad tööd teha, et alus kuidagi saarele lohistada, seal tükkideks teha ja siis kaldale tõmmata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist oli puhtalt erainitsiatiiviga. Mehed küll käisid Pärnu linnalt, Tori vallalt ja mujaltki toetust küsimas, aga ei saanud.

"Mõte tuli sellest, et viiskümmend aastat pole keegi suutnud seda teha. See on kole siin ja see tuleb ära teha. Panime ennast proovile ja saime hakkama," rääkis ettevõtmise algatanud Ralf-Henry Kaas, kelle sõnul tuli raha laeva välja tõmbamiseks nende endi, sõprade ja toetajate taskust.

Vanametall viiakse mõistagi kokkuostu. Seal saab tonni eest 150 eurot, aga sellega kulusid ei kata. Laev kaalub Kaasi sõnul mõnikümmend tonni, kuid kulusid on samuti palju - masin, küte, treiler.

"Töömeeste palgad ka, suur pidu. Kes tahab sanatooriumi, saab sanatooriumi veel. Keegi millestki ilma ei jää, kõik saavad tasustatud," lausus Kaas.

Mis laevaga oli tegemist, sellest kirjutas bibliofiil Olaf Esna Pärnu Postimehes. Laev valmis 1928. aastal Saksamaal ja jõudis sõjatrofeena Venemaale. Nimi Merkurii, eesti keeles Merkuur on pandud Venemaal.

Veel 1960-ndatel aastatel jäädvustas Olaf Esna laeva Vallikraavis talvitumas. Mis asjaoludel ja millal täpselt alus Pärnu jõel madalikule sõitis, pole teada.