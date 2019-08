Kolmapäev toob 27 soojakraadi

Saabuv öö on vahelduvalt pilves ja paiguti on udu. Tuul on valdavalt kagust 2-7 m/s. Sooja on 10-14 kraadi sisemaal, rannikul kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge või väikese pilvevinega, aga kindlasti sajuta, mõnel pool võib veel udune olla. Puhub nõrk kagutuul ja termomeetril on 14-17 kraadi.

Päeval särab taevas päike ja puhub kagutuul 2-8 m/s. Temperatuurimaksimum küündib 27 kraadini.

Õhtulgi on selge ja kuiv ilm. Tuul on endiselt suunaga kagust 2-7 m/s, sooja saab 19-22 kraadi.

Ka neljapäeval tõuseb temperatuur koguni 27 kraadini ja päev on suuresti päikeseline. Reedel jõuab meieni hoovihm ja kohati on äikestki, samas langeb ka päevane keskmine temperatuur mõnevõrra.

Laupäev ja pühapäev on taas kuivemad ning nädala lõpuks saab taas sooja natuke juurde.