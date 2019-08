Maapoodide pidamine on võimalik, kuid see on väga raske ja nõuab suurt entusiasmi, tõdevad maapoepidajad, kes näevad ühe lahendusena regionaalset maksusoodustust.

Coop sulges 2017. aastal Põlvamaal mitu maapoodi, andes sellega tõuke kogukonnapoodide tekkeks. Leevil asuv kauplus on selle musternäide - pood on igapäevaselt lahti ja pidevas arengus, olgugi et igapäevane ellujäämine on siiski raske, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kõik need maksud, tööjõumaksud on ju täpselt samad, kas me peame poodi Tallinnas, kus on palju rahvast, või siin, kus on vaid paarsada inimest. Siis peabki tunduvalt rohkem pingutama, et inimesi siia poodi saada," ütles Leevi poe juhataja Lii Toots.



Maapoodide pidajad ütlevad kui ühest suust, et tegelikult on maapoodidest tänaseks saanud kogukondade poed, mis saavadki tulla vaid kogukonna seest ja püsida kogukondade toel. Ehk teisisõnu, kui pole toetavat kogukonda, pole ka klientuuri. Klient soovib aga soodsamaid hindu, mida maapoodidel pole võimalik pakkuda. Nõnda kainelt kaalutledes loobus näiteks kohalik ettevõtja Margarita Võsokovskaja plaanist avada Coopi suletud Linte pood.

"Kõige suurem hirm ongi see, et kas rahvast ikka jagub sinna piisavalt, et ma saaksin endale sinna töölisi lubada, nendele palgad õigeaegselt maksta, kas ma saan arved kauba eest õigeaegselt makstud. Tegelikult enamik rahvast käivad kõik Räpinasse Konsumisse, Maxima on see, kus on veel hinnad madalamad kui on Konsumi lettidel," rääkis Võsokovskaja.

Asjaolud on aga teised, kui küla jääb asulatest eemale. Näiteks avas Külli Pähn läinud aasta kevadel mõne elanikuga Niitsiku külas endise kõrtsihoone ruumides poe ja kohviku. Tema sõnul pole maapoe pidamine kerge, ent kavalalt majandades on võimalik toime tulla. Vajadusest maksusoodustuste järele räägib temagi.

"Maksusüsteem võiks olla paindlikum, eriti just Lõuna-Eestis, kus turismihooaeg on kõige suurem tööaeg. Kui sul on vaja kedagi tööle võtta, siis sa saad võtta vaid hooajal ja teatud päevadel, aga me teame, et kui keegi tuleb tööle, siis on maksud täis sellega, olenemata sellest, mitu päeva ta tööl on," lausus Pähn.

Ta lisas, et temagi arvates aitaks regionaalne maksusoodustus äärealal paremini toime tulla.

Teisipäeval maapoodide pidajatega kohtunud president Kersti Kaljulaid tõdes, et tegemist on teemaga, mida ettevõtjad on soovinud palju arutleda, ent mis praeguse maksusüsteemi juures pole siiski mõeldav.



"Seda arutelu minu arvates pidada tasub, aga praeguse maksusüsteemi juures tuleme hädavaevu toime selleks, et meie haridussüsteemi kvaliteet ei langeks, et arendada meie sotsiaalseid teenuseid, loomulikult riigikaitse, sisejulgeolek, need on teemad, millest me ei saa loobuda. Aga loomulikult meie ettevõtluse tugisüsteem EAS, minul ei oleks midagi selle vastu, kui ta Tallinnas üldse ei tohiks kulutada," sõnas president.